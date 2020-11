Według komunikatu Stowarzyszenia Europejskich Producentów Motocykli (ACEM) spadek sprzedaży nowych motocykli i motorowerów w 2020 r. jest stosunkowo niewielki.

Do końca września rejestracje tych jednośladów na pięciu największych rynkach europejskich spadły o 3,3 % w porównaniu z analogicznym okresem 2019 r. Do największych europejskich rynków, które stanowią około 80% rynku, zalicza się: Francję, Niemcy, Włochy, Hiszpanię i Wielką Brytanię. W tych krajach sprzedano w tym roku 708 503 szt. motocykli i motorowerów.

Zwolennicy jednośladów sugerują, że w czasach pandemii podróżowanie nimi jest bezpieczniejsze niż środkami komunikacji miejskiej. Antonio Perlot, sekretarz generalny ACEM, powiedział: „Kryzys COVID-19 stwarza również decydentom politycznym okazję do ponownego przemyślenia lokalnej polityki transportowej. Obecny kryzys wyraźnie pokazał, że nadmierna zależność od transportu publicznego może być słabym punktem komunikacji miejskiej. Bardziej optymalnym rozwiązaniem byłoby znalezienie równowagi pomiędzy różnymi rodzajami transportu. Na przykład pełniejsze uwzględnienie jednośladów w strukturze transportu może zmniejszyć obecne ryzyko związane z funkcjonowaniem sieci komunikacji publicznej przy jej maksymalnym obciążeniu ".