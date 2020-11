Za naprawy w wybranych warsztatach sieci ProfiAuto Serwis można płacić ratalnie, korzystając z webowej wersji aplikacji.

W opcji ratalnej klient może rozłożyć płatność za usługę serwisową na okres od trzech do 48 miesięcy. Minimalna wartość takiej płatności to 50 złotych, maksymalna 10 000 złotych. Koszt kredytu poniesiony przez klienta to 1% do raty. Opcja dostępna jest webowo, poprzez przeglądarkę.

„Jako największa sieć warsztatów niezależnych w Polsce przykładamy dużą wagę do nowoczesnej obsługi klienta. Aplikacja ProfiAuto, z modułem ProfiAuto Pay, umożliwiająca umówienie się na naprawę, śledzenie przebiegu usługi serwisowej i płatność za nią zdalnie, to projekt przełomowy. Teraz uzupełniamy go o opcję dostępną dotychczas głównie w ASO. Wiemy, że płatność ratalna to coś, czego kierowcy oczekują. Profesjonalizacja standardu obsługi klienta w warsztatach niezależnych to zauważalny trend, na który mocno stawiamy od początku działania sieci” – mówi Mariusz Maksym, koordynator sieci warsztatowej ProfiAuto Serwis.