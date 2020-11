6 listopada 2019 r.u w Moncalieri (Turyn), miało miejsce otwarcie AS-PL Italia s.r.l.





Minął dokładnie rok od otwarcia oddziału w Moncalieri koło Turynu. W tym czasie zainteresowanie produktami AS-PL we Włoszech wzrosło kilkakrotnie, co przełożyło się na zwiększenie sprzedaży w tym regionie. Włosi doceniają europejską jakość marki AS i często wybierają alternatory i rozruszniki z bardzo bogatej oferty firmy.

W ciągu roku w magazynie we Włoszech została przeprowadzona przebudowa, dzięki której dwukrotnie powiększyła się ilość miejsc paletowych. Dodatkowo zbudowana została trzypoziomowa antresola oraz zamontowano 2500 półek, które mogą pomieścić wszystkie pozycje z oferty firmy.