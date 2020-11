Mercedes-Benz AG i Aston Martin Lagonda Global Holdings ogłosiły zawarcie nowej strategicznej umowy technicznej i wzmocnienie swojej współpracy.

Dzięki nowej umowie Mercedes-Benz AG zapewni Astonowi Martinowi dostęp do zaawansowanych rozwiązań technicznych Mercedes-Benz, w tym hybrydowych i elektrycznych układów napędowych nowej generacji, a także innych samochodowych komponentów oraz układów. Dostęp do tych rozwiązań i technologii zostanie przyznany w zamian za nowe akcje Astona Martina, wyemitowane w kilku etapach w ciągu najbliższych trzech lat. Ich łączna wartość ma wynosić do 286 mln funtów brytyjskich. Obecnie Mercedes-Benz AG ma 2,6% udziału w podstawowym kapitale Astona Martina. Po wyemitowaniu nowych akcji udziały Mercedes-Benz AG wzrosną do maksymalnie 20,0%. Mercedes-Benz AG nie ma zamiaru zwiększać swojego udziału w Astonie Martinie ponad ten poziom.



W 2013 r. firmy Mercedes-Benz AG i Aston Martin nawiązały strategiczną współpracę w zakresie dostaw silników AMG V8 oraz komponentów przeznaczonych dla architektury elektrycznej.