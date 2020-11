UFI Filters powołało Onofria Definy na stanowisko Sales&Marketing Aftermarket EMEA Director (dyrektor ds. sprzedaży i marketingu na rynku wtórnym w regionach Europa, Bliski Wschód i Afryka).

Onofrio Defina, obecnie Chief Operating Officer EMEA przejął obowiązki Luki Bettiego, który kierował rynkiem aftermarket w Grupie UFI Filters przez ostatnie pięć lat.

Defina posiada wieloletnie doświadczenie pracy dla czołowych międzynarodowych marek motoryzacyjnych. Do firmy UFI dołączył w 2015 r. jako Purchasing Director i awansował w Grupie do pozycji General Manager and Chief Operating Officer, a następnie został powołany na stanowisko Head of the EMEA Aftermarket.