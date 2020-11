W najbliższą sobotę, tj. 21 listopada, po raz ostatni w tegorocznej edycji ogólnopolskiej kampanii „Twoje światła – Nasze bezpieczeństwo”, zainicjowanej przez Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji i Instytut Transportu Samochodowego będzie można bezpłatnie kontrolować światła pojazdów na stacjach diagnostycznych.





W okresie jesienno-zimowym, kiedy dzień jest bardzo krótki i dłużej podróżujemy po zapadnięciu zmroku, znaczenie jakości i stanu świateł samochodowych staje się kluczowe, tym bardziej że wymagania homologacyjne dla reflektorów nie są wygórowane. W skrajnych warunkach gwarantowany zasięg oświetlenia drogi światłami mijania może wynosić zaledwie 20 metrów. Wówczas bezpieczna prędkość pojazdu to tylko 40-50 km/h! Jest to oczywiście indywidualna cecha każdego samochodu, ale niekoniecznie najdroższe modele mają najlepsze światła.

– Nie zapominajmy, że dobry zasięg gwarantują tylko światła drogowe. Dlatego na pustej drodze pozamiejskiej trzeba ich używać. Gdy włączasz światła mijania zawsze dostosuj prędkość do indywidualnego zasięgu widoczności, radzi dr inż. Tomasz Targosiński z Instytutu Transportu Samochodowego.

Zwykle w nowych, fabrycznych światłach zasięg jest większy i wynosi od 60 do ponad 100 metrów, ale tylko przy spełnieniu dwóch dodatkowych warunków. Pierwszy to precyzyjne ustawienie świateł, wykonane z dużą starannością na wypoziomowanym stanowisku pomiarowym i z wykorzystaniem certyfikowanego przyrządu. Drugi warunek to poprawnie ustawiony ręczny korektor świateł. Jeśli jest zamontowany, to należy go ustawić przed rozpoczęciem jazdy w położeniu opisanym w instrukcji obsługi samochodu, uwzględniając przy tym liczbę pasażerów i ładunek.

Analizy Instytutu Transportu Samochodowego wskazują, że największy problem z oświetleniem dotyczy samochodów ciężarowych i autobusów, które mają pneumatyczne zawieszenie, nisko zamocowane reflektory i nie są wyposażone ani w ręczny ani w automatyczny korektor ich pochylania. Badania ITS wskazują także, że ok. 30 proc. pojazdów osobowych ma zaledwie akceptowalnie ustawione światła, a tylko kilka procent całkowicie precyzyjnie. Problemy ze światłami potwierdzają statystyki wypadków. Wynika z nich, że na nieoświetlonej drodze poza terenem zabudowanym ryzyko śmiertelnego wypadku z pieszym w nocy jest aż 12 razy większe niż za dnia.

Dlatego w najbliższą sobotę tj. 21 listopada, po raz ostatni w tegorocznej edycji ogólnopolskiej kampanii „Twoje światła – Nasze bezpieczeństwo”, zainicjowanej przez Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji i Instytut Transportu Samochodowego, zapraszamy na bezpłatną kontrolę świateł pojazdów na stacjach diagnostycznych pod Patronatem ITS oraz zrzeszonych w Polskiej Izbie Stacji Kontroli Pojazdów i Polskim Związku Motorowym, a także na pozostałych stacjach, które przystąpiły do akcji.

Szczegóły dotyczące kampanii „Twoje światła – Nasze bezpieczeństwo” oraz lista blisko 1200 stacji biorących w niej udział znajdują się m.in. na stronach: www.policja.pl oraz www.its.waw.pl.