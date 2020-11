Aktualna sytuacja społeczno-gospodarcza wywołana m.in. pandemią COVID-19 zainspirowała Stowarzyszenie Polska Grupa Motoryzacyjna (PGM) do uruchomienia projektu pod nazwą Polish Automotive Production Hub (PAPH). To oferta skierowana do firm (nie tylko motoryzacyjnych), zainteresowanych przeniesieniem swojej produkcji do Europy Środkowo-Wschodniej.

Polska Grupa Motoryzacyjna, która działa na rzecz rozwoju polskiego przemysłu motoryzacyjnego obserwuje zmiany, jakie w ostatnim czasie zachodzą na rynku automotive w kraju i na świecie. Wychodząc im naprzeciw, w ramach swoich działań i wykorzystując posiadane kompetencje, organizacja uruchomiła projekt „Polish Automotive Production Hub” (w skrócie PAPH), mający na celu technologiczno–produkcyjne wsparcie nowych inwestycji na terenie Polski. Jest to odpowiedź na zapotrzebowanie rynku w wyniku sytuacji spowodowanej między innymi przez pandemię Covid-19. Wsparcie odbywać się będzie wielopoziomowo i elastycznie, w zależności od potrzeb inwestora. Wysokie kompetencje firm działających na polskim rynku, wykształcona kadra i nowoczesne zaplecze produkcyjne oraz dostępne instrumenty wsparcia inwestorów są gwarantem dobrego biznesu na terenie Polski.

PGM będzie zapewniał potencjalnym inwestorom wsparcie również w budowaniu relacji z kluczowymi interesariuszami na polskim rynku, obejmujące takie aspekty jak pomoc w nawiązaniu współpracy z polskimi instytucjami publicznymi oraz tworzenie aliansów strategicznych z podmiotami biznesowymi.

Struktura PAPH została oparta na kilku centrach zadaniowych, które będą obsługiwały poszczególne aspekty tej międzynarodowej współpracy i które zostały powierzone doświadczonym specjalistom z poszczególnych dziedzin. Więcej informacji dostępne jest na stronie internetowej PGM w zakładce „PAPH”.