Strategia marketingowa firmy MEWA okazała się przekonująca dwukrotnie – jury konkursu Effie Awards i konkursu BoB-Awards przyznały firmie brązową statuetkę za aktualną kampanię marketingową.

Konkurs, w którym uzyskuje się wyróżnienie za „efektywność komunikacji marketingowej“, w skrócie „Effie“, istnieje już od 1968 roku. Chodzi w nim nie tylko i wyłącznie o samą strategię marketingową, pomysły na kampanie i ich realizację, ale także o ich oddziaływanie. W tym roku firma MEWA otrzymała brązową statuetkę Effi i należy do grona wyróżnionych firm, podobnie jak marki, takie jak Deutsche Bahn, Dr. Oetker i O2. Konkurs BoB-Awards organizowany jest w Niemczech, Austrii i Szwajcarii i promuje wybitne osiągnięcia w komunikacji w obszarze B2B.

W obydwu przypadkach uznano nowy, przekonujący styl komunikowania się firmy z opinią publiczną: zamiast – tak jak do tej pory – być w tle, firma zaznacza teraz szeroko swoją obecność. Chce zwrócić na siebie uwagę, chce, by jej marka, nazwa i zasada „Textilsharing” były znane możliwie jak najszerzej. Zrezygnowano z powściągliwości w kontaktach z opinią publiczną i na pierwszy plan wysunięto zalety modelu biznesowego firmy, prezentując go innym firmom i decydentom.