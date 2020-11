W ramach akcji „Moc okazji we wtorki i czwartki” tym razem klienci stacji Shell mogą otrzymać 50% rabatu na najwyższy program myjni, nawet do 40% rabatu na produkty Philips, a także kupić zimowy płyn do spryskiwaczy 2 l za 14,99 zł.

Do końca tego roku we wtorki i czwartki szansę na oszczędność mają wszystkie osoby, które będą chciały skorzystać z usług myjni, przygotować swoje auto do zimy lub zaopatrzyć się w dodatkowy sprzęt marki Philips. Do trwającej już kilka miesięcy akcji „Wtorki i czwartki z Shell V-Power”, w ramach której kierowcy mogą wypróbować paliwa premium Shell V-Power w cenie paliw podstawowych: we wtorki Shell V-Power 95, a w czwartki Shell V-Power Diesel, została dobudowana moc okazji.

Do końca roku klienci, którzy przyjadą na stacje Shell we wtorek lub czwartek, będą mogli otrzymać aż 50% rabatu na najwyższy program myjni. Promocja nie obowiązuje w przypadku transakcji z użyciem kart paliwowych i nie łączy się z innymi promocjami (z wyłączeniem promocji paliwowych). Dotyczy ona tylko wybranych stacji Shell, na których znajdują się myjnie. Lista stacji, na których można uzyskać rabat jest dostępna na www.shell.pl.

Moc okazji: do 40% rabatu na produkty Philips

Żelazko parowe, odkurzacz workowy, nawilżacz i odświeżacz powietrza są wspaniałym pomysłem na praktyczny prezent na święta, a uczestnicy programu Shell ClubSmart mogą otrzymać nawet 40% rabatu na sprzęty marki Philips – co oznacza nawet do 400 zł zniżki. Kupon można otrzymać na trzy sposoby:

• we wtorek lub w czwartek dokonać zakupu na stacji z użyciem karty Shell ClubSmart powyżej 10 zł (z wyłączeniem produktów alkoholowych, tytoniowych oraz farmaceutycznych)

• we wtorek lub czwartek wymienić na stacji 300 punktów Shell ClubSmart na jeden kupon

• w dowolny dzień tygodnia wymienić 300 punktów Shell ClubSmart na jeden kupon na stronie www.shellsmart.com lub w aplikacji.

Każdy kupon to 10% rabatu na produkty marki Philips. Kupony z rabatem można łączyć i w ten sposób otrzymać nawet 40% zniżki. Promocja trwa od 17.11.2020 r. do 28.12.2020 r. lub do wyczerpania puli kuponów. Kupony można zrealizować na www.philips.pl/c-e/shop/pl-2020shell.html do 28.02.2021. Szczegóły i regulamin promocji są dostępne na www.shell.pl oraz www.shellsmart.com.