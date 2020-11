Ostatnie miesiące były dla akumulatorów samochodowych dużym wyzwaniem. Nadchodzące niskie temperatury mogą doprowadzić do awarii akumulatora. Serwisy uczestniczące w Programie Testowania Akumulatorów VARTA oferują możliwość bezpłatnego sprawdzenia ich stanu.

Według badania rynkowego przeprowadzonego przez firmę Clarios jeszcze przed pandemią, 34% akumulatorów sprawdzanych w warsztatach w całej Europie było w złym stanie technicznym i nadawało się do wymiany. Jednym z powodów takiego stanu rzeczy jest średni wiek europejskich aut. Według najnowszych badań SAMAR, w Polsce wynosi on 15 lat. W wielu samochodach akumulator nigdy nie był wymieniany lub wymiana miała miejsce kilka lat temu. Niesprawne akumulatory były przyczyną około 42% wszystkich awarii samochodów na drodze w zeszłym roku. Sytuację pogarsza fakt, że w tym roku wiele osób odłożyło plany zakupu nowego samochodu ze względu na niepewną sytuację gospodarczą.

– Sprawdzenie stanu akumulatora samochodowego jest w tym roku szczególnie ważne – twierdzi Adam Potępa, menadżer ds. kluczowych klientów w Clarios Poland. – Ten rok jest wyjątkowy dla nas wszystkich. Po tygodniach przestoju w eksploatacji samochodów, do którego przyczyniła się pandemia Covid-19, dla wielu z nas, stanowią one obecnie główny środek transportu. Niezależnie od tego czy podróżujemy do pracy, jeździmy na zakupy czy w odwiedziny do przyjaciół i rodziny, samochód zapewnia „bezpieczną przestrzeń” z dala od tłumów typowych dla transportu publicznego. Dlatego możliwość niezawodnego uruchomienia pojazdu jest teraz niezwykle ważna – dodaje.

Adam Potępa radzi zatem, aby umówić się w warsztacie na sprawdzenie stanu akumulatora jeszcze przed znacznym spadkiem temperatur. Diagnostykę akumulatora można połączyć ze zmianą opon na zimowe, dzięki czemu, kierowcy unikną podwójnych wizyt w warsztacie i zaskakujących sytuacji spowodowanych niespodziewaną awarią samochodu.

Clarios wspiera warsztaty i swoich klientów w całej Europie w ramach programu Testowania Akumulatorów VARTA, który oferuje kierowcom bezpłatne sprawdzenie stanu akumulatora. Właściciele pojazdów mogą łatwo znaleźć najbliższego partnera VARTA za pomocą wyszukiwarki dostępnej pod adresem https://www.varta-automotive.pl/pl-pl.