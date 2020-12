„Najwięksi eksporterzy na GPW” oraz „Najdynamiczniejsi eksporterzy na warszawskim parkiecie” to dwa prestiżowe zestawienia przygotowane przez magazyn „Parkiet”. W obu rankingach znaleźć można informacje o Inter Cars i bardzo dobrych wynikach firmy.



Inter Cars zajął wysoką, 9. pozycję w rankingu „Najwięksi eksporterzy na GPW”. Jest to zestawienie 60 największych firm notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, które w swoich przychodach mogą pochwalić największą wartością eksportowanych towarów. Ich łączne przychody z eksportu wynoszą 135 mld zł, co stanowi 12% całego polskiego eksportu w 2019 roku.

Z kolei „Najdynamiczniejsi eksporterzy na warszawskim parkiecie” to publikacja zawierająca listę firm, które w latach 2017-2019 nie tylko zwiększyły sprzedaż zagraniczną, ale również poprawiły swoje wyniki finansowe. Na liście znalazło się 50 firm, których przychody eksportowe w 2019 roku wynosiły ponad 50 mln złotych, a ich udział w stanowił co najmniej 20% w ogólnych wynikach firmy. W tym rankingu Inter Cars uplasował się na 23. miejscu.