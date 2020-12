Pandemia koronawirusa to wciąż ogromny problem, również dla mechaników. Z myślą o nich Inter Cars wspólnie z Partnerami przygotowali kolejną odsłonę akcji #pomagamypomagać. Już niedługo 8,5 tysiąca warsztatów otrzyma paczki, które pomogą im chronić zdrowie i bezpieczeństwo swoich pracowników oraz klientów.





W pierwszej odsłonie akcji oprócz pakietów ochronnych dla 10 tysięcy warsztatów, Inter Cars przygotował dla klientów dodatkowe narzędzia, które miały za zadanie pomóc właścicielom warsztatów i mechanikom w trudnym czasie pandemii. Były to m.in. treści marketingowe, mające zachęcić kierowców do wizyty w warsztacie, a także bezpłatne webinaria, poszerzające wiedzę, tak cenną w tym trudnym czasie.

#pomagamypomagać, którego inicjatorem był Inter Cars w czasie pierwszego lock down w Polsce to program długofalowy – wyjaśnia Joanna Król, zastępca dyrektora ds. PR i KomunikacjiMiędzynarodowej w Inter Cars.

– Jego celem jest pomoc branży warsztatowej na wielu płaszczyznach w najtrudniejszych momentach funkcjonowania. Program łączy ze sobą kilka podmiotów: właścicieli warsztatów i mechaników oraz producentów części samochodowych pod auspicjami Inter Cars, a jego finalnym ogniwem są kierowcy, dla których korzystanie z samochodów jest koniecznością. Dzięki zaangażowaniu dostawców, jesteśmy w stanie pomagać warsztatom na wielką skalę i szybko reagować, w pierwszej edycji pomoc trafiła aż do 10 tysięcy warsztatów, w drugiej edycji pakiety trafią do 8,5 tysiąca serwisów – dodaje Joanna Król.

W drugą odsłonę akcji zaangażowały się takie firmy jak: ATE, Bosch, Brembo, Castrol, Corteco, Exide, Filtron, Hella, Nissens, Osram oraz Varta.