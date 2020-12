Firma Esen, właściciel marki SKV, zdecydowała o kolejnej rozbudowie powierzchni magazynowej.





Budynek o kubaturze 50 tys. m3, stworzy nowoczesną przestrzeń magazynową dopasowaną do potrzeb firmy i powstanie do końca maja 2021 r.

Obecnie części marki SKV składowane są w nowoczesnych magazynach o łącznej kubaturze 24 tys. m3 dzięki czemu firma jest w stanie zapewnić dostępność asortymentu na poziomie 95%. Dodatkowo wykorzystywana jest również zewnętrzna powierzchnia magazynowa wynosząca 4,5 tys. m2. Na cele biurowe przeznaczone jest blisko 1000 m2 powierzchni.

Docelowa wartość inwestycji wyniesie ponad 10 mln zł, nowoczesny obiekt magazynowy zostanie wyposażony w regały oraz gospodarkę magazynową opartą na systemie zarządzania WMS, co przyczyni się do sprawniejszej obsługi w magazynie.