46 proc. ankietowanych w ciągu najbliższych 12 miesięcy planuje zakup samochodu. W tej liczbie 58 proc. sięgnie po pojazd używany, a pozostali po nowy, wynika z badania „Portfele Polaków pod lupą” przeprowadzonego na zlecenie Volkswagen Financial Services.

Przeniesienie do Internetu wszystkich możliwych działań staje się faktem. Ten kierunek był w zasadzie nieunikniony, ale wprowadzenie obowiązkowego dystansu społecznego przyspieszyło przejście do sfery online. ¾ ankietowanych w badaniu VWFS szuka informacji na temat samochodów, które planują kupić, na największych portalach online z moto ogłoszeniami, prawie połowa (44 proc.) korzysta również ze stron internetowych marek i producentów pojazdów, a 1/5 - ze stron firm finansujących zakup aut, takich jak VWFS.

Poszukiwanie informacji to jedna strona medalu, druga to zakup samochodu w sklepie internetowym. Od chwili wybuchu pandemii kupujemy znacznie częściej w Internecie (tak deklaruje niemal 2/3 respondentów), ale zakup pojazdu jest postrzegany nieco inaczej. Trzy na cztery badane osoby to tradycjonaliści i wolą nabyć auto w salonie. Pozytywnym zaskoczeniem mogą być jednak odpowiedzi aż 24 proc. ankietowanych, którzy zdecydowaliby się na zdalny zakup samochodu. Ta grupa będzie rosła, dlatego producenci aut uruchamiają internetowe sklepy i platformy sprzedaży kolejnych marek. Liderzy wystartowali już dawno.

Co najbardziej przekonuje grupę zwolenników auto sklepów do zakupu samochodu online? Przede wszystkim wygoda i dostępność wszystkich produktów w jednym miejscu oraz poczucie bezpieczeństwa wynikające z możliwości pozostania w domu (odpowiednio 29 i 17 proc. wskazań).

W przypadku zakupu przez Internet związanych z samochodem usług, na przykład ubezpieczenia komunikacyjnego czy pakietu serwisowego, grupa chętnych na zdalne transakcje zdecydowanie rośnie. Otwartość na takie zakupy deklaruje 2/3 ogółu badanych. Wśród nich ponad 70 proc. zwraca uwagę na wygodę, dostępność i bezpieczeństwo, ale także na prostotę oraz szybkość takich operacji.

Jaki jest wpływ wydarzeń związanych z koronawirusem na fakt, że niemal połowa respondentów ma zamiar w niedalekiej przyszłości kupić samochód? Niemal 70 proc. ankietowanych uznało, że pandemia nie ma wpływu na ich plany zakupu auta lub że ten zakup zostanie tylko odsunięty w czasie. Możliwe, że na umocnienie w tym postanowieniu wpływa również ogłoszenie samochodu za najbezpieczniejszy obecnie środek transportu ze względu na odizolowanie podróżujących od otoczenia. Badani ocenili także tę kwestię: blisko połowa, 43 proc., częściej niż przed wybuchem pandemii korzysta z samochodu. Z drugiej strony, niemal tyle samo osób ograniczyło w tym czasie korzystanie z komunikacji publicznej.

Z jaką ceną pojazdu liczą się ankietowani? Różnice są widoczne w zależności od wieku samochodu, czyli wśród osób planujących zakup nowych wobec nabywców aut używanych. Ponad połowa (56 proc.) przyszłych klientów salonów dealerskich jest w stanie zaakceptować cenę do 100 tys. zł, a ¼ wyda nawet do 150 tys. zł. W nieco większej grupie badanych, zdecydowanej na samochód używany, proporcje są zgoła inne. Aż 83 proc. respondentów planuje zmieścić się w budżecie nieprzekraczającym 50 tys. zł.





Badanie „Portfele Polaków pod lupą” zrealizowała firma ARC Rynek i Opinia na zlecenie Volkswagen Financial Services, pod koniec listopada 2020 r.