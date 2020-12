Spółka AS-PL Italia została oficjalnym dostawcą dla grupy zakupowej Autodis Italia oraz AD Giadi tworzącej wspólnie grupę AD Italia.



AD Giadi to włoska marka, która powstała z połączenia Autodistribution Italia i Giadi Group. W skład AD Giadi wchodzą dystrybutorzy części zamiennych, tworząc wielką rodzinę pasjonatów i profesjonalistów branży motoryzacyjnej. Sieć bardzo restrykcyjnie podchodzi do wyboru dostawców, z którymi współpracuje.

Grupa zakupowa Autodis Italia rozpoczęła swoją działalność w maju 2017 r. Od tamtego czasu sukcesywnie się rozwija, rozszerzając swoją działalność we Włoszech. Obecnie za sukces Autodis Italia odpowiada ponad 400 pracowników w 12 biurach zlokalizowanych w północnych, środkowych i południowych Włoszech. Współpraca AD Giadi i Autodis Italia sprawiła, że AD Italia stała się jednym z ważniejszych filarów branży motoryzacyjnej we Włoszech. Dystrybutorzy spod szyldu AD Italia cieszą się dużym powodzeniem i poszanowaniem wśród profesjonalistów z branży motoryzacyjnej.