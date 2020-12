Wspólnie z firmą Clarios, producentem akumulatorów VARTA, Inter Cars rozpoczął projekt Battery Point. To przedsięwzięcie skierowane do kierowców, ale przynoszące również wymierne korzyści wszystkim warsztatom, biorącym udział w programie.





Szczegóły programu dostępne są na stronie www.batterypoint.pl.

Korzyści dla kierowców to:

● profesjonalna wymiana akumulatora,

● bezpieczeństwo,

● komfort i wygoda,

● fachowe doradztwo,

● niezawodność,

● prosty i szybki sposób dokonania usługi.

Korzyści dla warsztatów:

● ogólnopolska reklama usługi,

● szeroka kampania promocyjna w Internecie,

● obecność w bazie polecanych i rekomendowanych warsztatów,

● wsparcie marketingowe,

● budowanie i ocieplanie relacji warsztat-kierowca.

Według badań przeprowadzonych w 2019 r. przez MotoDate i dotyczących analizy rynku osobowego, aż 54% użytkowników, którzy mieli problem z akumulatorem, kupiło i wymieniło go samodzielnie. Jednak, czynność ta z roku na rok staje się coraz bardziej skomplikowana, a wszystko to przez coraz bardziej zaawansowane systemy elektroniczne stosowane w pojazdach. Program Battery Point to ogólnopolska, szeroko realizowana kampania informacyjno-reklamowa, której celem jest przestroga kierowców przed niepożądanymi skutkami domowej wymiany akumulatora oraz wsparcie i eksperckie doradztwo w zakresie:

● doboru odpowiedniego akumulatora,

● wyjaśnienia potrzeby posiadania i rodzaju kabli rozruchowych,

● możliwości wyboru profesjonalnej realizacji usługi,

● przedstawienia kierowcom gotowej listy sprawdzonych warsztatów, do których mogą się udać w chwili konieczności wymiany akumulatora.