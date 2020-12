Mocna druga połowa roku i nowości produktowe – tak w skrócie podsumowano rok 2020 rok w sieci Scania w Polsce.

Najwięcej emocji wzbudziły globalne premiery napędów elektrycznych i hybrydowych oraz nowa gama silników Scania V8.

– Jeszcze na początku tego roku świat wyglądał zupełnie inaczej. Koronawirus wydawał się wyzwaniem lokalnym i odległym. Obecnie wszyscy mierzymy się z tym problemem. Przerwanie łańcuchów dostaw spowodowało, że Scania w ciągu roku zdecydowała się na krótkotrwałe wstrzymanie produkcji, podjęto też trudne decyzje mające na celu ograniczenie kosztów działalności i rozmiarów naszej organizacji. Zamknęliśmy produkcję jako jeden z ostatnich producentów i wznowiliśmy ją jako jedni z pierwszych. Serwisy Scania są stale otwarte, służąc wsparciem, tak jak zawsze. To wielka zasługa naszych pracowników, za co należy im się duże uznanie. Scania, tak jak jej klienci, ma zadanie do wykonania. W nowych warunkach zapewnić ten sam, wysoki standard produktów i usług – komentuje Harald Woitke, dyrektor generalny Scania Polska S.A.

– Od czerwca rynek zaczął odrabiać straty z pierwszej połowy roku. Obserwujemy wzrost sprzedaży zwłaszcza dużych flot. Druga połowa tego roku jest znacznie lepsza, nawet w porównaniu do wyników z drugiej połowy 2019 roku. Na koniec listopada zarejestrowano w sumie 2749 nowych pojazdów Scania. Cały rynek skurczył się o ok. 32% w porównaniu do ubiegłego roku. Ważnym trendem, który obserwujemy jest wzrost zainteresowania zrównoważonymi rozwiązaniami transportowymi, a zwłaszcza pojazdami do transportu międzynarodowego napędzanymi LNG. Towarowy transport drogowy funkcjonuje cały czas i niezmiennie ma do odegrania doniosłą rolę. Patrzymy w przyszłość z optymizmem – podsumowuje Harald Woitke.

Największą z nowości tego roku jest wprowadzenie na rynek gamy elektrycznych pojazdów ciężarowych Scania: w pełni elektrycznego pojazdu ciężarowego oraz hybrydy plug-in. Pojazdy są przystosowane przede wszystkim do pracy w mieście, m.in. w transporcie dystrybucyjnym.

W pełni elektryczna ciężarówka Scania posiada silnik elektryczny o mocy 230 kW (310 KM) i pakiety baterii o pojemności 165–300 kWh. Dostępne są zestawy złożone z 5 lub 9 baterii. Większy z nich zapewnia zasięg do 250 km na jednym ładowaniu. Hybryda plug-in Scania umożliwia pokonywanie długich dystansów z wykorzystaniem silnika spalinowego oraz do 60 km w oparciu o pracę silnika elektrycznego, tam gdzie to jest wymagane. Oba typy napędu: elektryczny i hybrydowy wykorzystują system modułowy Scania.

Kolejna premiera to nowe silniki Scania V8. Oprócz nowych zestawów mocy 530, 590, 660 i rekordowych 770 KM, silniki oferują też znacząco niższe zużycie paliwa.

W nowym silniku Scania V8 zastosowano też wiele innych rozwiązań sprzyjających lepszemu wykorzystaniu energii paliwa, m.in. wyższy stopień sprężania, nową pompę paliwa czy osprzęt, który można odłączyć, kiedy nie pracuje. Wraz z nowym silnikiem Scania wprowadziła nową rodzinę zautomatyzowanych skrzyń biegów G33, o jeszcze większej rozpiętości przełożeń, bardziej precyzyjnym sterowaniu i obniżonych oporach wewnętrznych. Tak skonstruowany układ napędowy jest doskonałym rozwiązaniem dla zestawów o zwiększonej długości i masie, które są prostą receptą na podniesienie wydajności transportu i zmniejszenie natężenia ruchu na trasach międzynarodowych.