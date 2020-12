Wiceprezes zarządu Moto-Profilu, Michał Tochowicz, dołączył do rady nadzorczej TEMOT International, jednego z największych światowych stowarzyszeń zrzeszających dystrybutorów części zamiennych.

Rada nadzorcza TEMOT International to organ inicjujący nowe projekty w ramach stowarzyszenia oraz wspierający jego członków.

– Cele, jakie założyłem sobie na tę kadencję, to przede wszystkim dążenie do ustanowienia globalnego standardu obsługi samochodów z rynku wtórnego. Będę też koncentrował się na zwiększaniu rozpoznawalności marki TEMOT International i maksymalnym wykorzystywaniu jej potencjału. Zamierzam także efektywnie wspierać współpracę z dostawcami – wyjaśnia Michał Tochowicz.

Stowarzyszenie TEMOT International zrzesza dystrybutorów części zamiennych z całego świata. To jedna z największych niezależnych organizacji tego typu, pomagająca w kontaktach z producentami części, oprogramowania i wyposażenia warsztatowego.