W tym roku polski oddział Volvo Trucks rozpoczął sprzedaż nowych wersji czterech modeli Volvo: FH, FH16, FM i FMX. To bezprecedensowa akcja sprzedażowa w historii tej marki.





Volvo zdaje sobie jednak sprawę, że przyszłością są pojazdy zelektryfikowane. Producent testuje obecnie odmiany elektryczne modeli: FH, FM i FMX przeznaczone do transportu regionalnego. Masę zestawu ograniczono i do 44 ton, a maksymalny zasięg wynosi 300 km. Produkcja seryjna ma rozpocząć się w 2022 r. W ten sposób Volvo będzie posiadało kompletna ofertę elektrycznych pojazdów do transportu regionalnego, budowanego i przewozu odpadów.

Do transportu długodystansowego Volvo zamierza wyprodukować pojazdy z wodorowymi ogniwami paliwowymi. Przygotowanie infrastruktury do potrzeb pojazdów elektrycznych czy wodorowych wymaga czasu, Volvo przewiduje, że w okresie przejściowym będą stosowane pojazdy z napędem tradycyjnym i ekologicznym. Dlatego podwozia pojazdów umożliwiają stosowanie różnych napędów.