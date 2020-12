Inter Cars wspólnie z partnerami akcji kilka dni temu ogłosił, że już niedługo 8500 warsztatów otrzyma pakiety bezpieczeństwa, wysłane do nich ramach akcji #pomagamypomagać. Jesienna edycja tego przedsięwzięcia zaczyna nabierać tempa.





Celem programu #pomagamypomagać jest pomoc branży warsztatowej na wielu płaszczyznach w najtrudniejszych momentach funkcjonowania. Druga odsłona akcji wystartowała wraz z początkiem grudnia. Pierwszym elementem jest dostarczenie do 8500 warsztatów środków bezpieczeństwa – łącznie będzie to ponad 40000 litrów płynu do dezynfekcji wraz potrzebnymi do ich aplikacji pojemnikami.

Pierwsze warsztaty dostaną swoje pakiety jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia.W drugą odsłonę akcji zaangażowane są takie firmy jak: ATE, Bosch, Brembo, Castrol, Corteco, Exide, Filtron, Hella, Nissens, Osram oraz Varta.

Więcej na temat akcji znaleźć można na https://intercars.com.pl/pomagamypomagac