W Niemczech stosowanie niektórych ledowych zamienników żarówek halogenowych w reflektorach jest legalne. W Polsce zabronione jest używanie retrofitów LED na drogach publicznych.



W Niemczech dopuszczono do stosowania na drogach publicznych niektóre zamienniki LED żarówek halogenowych, ale w połączeniu z konkretnym reflektorem. Jednak używanie retrofitów LED jest obwarowane określonymi warunkami i zostało ograniczone do konkretnych modeli LED-owych zamienników i reflektorów wybranych samochodów. Współpraca zamiennika i reflektora została zweryfikowana na podstawie szczegółowych badań laboratoryjnych, a dla źródeł światła spełniających wymagania przyznano odpowiednie dopuszczenia. Ponadto, po zainstalowaniu takiego konkretnego zamiennika wymaga się od kierowcy wożenia wydrukowanego urzędowego potwierdzenia zgodności i okazywania go przy każdej kontroli pojazdu.