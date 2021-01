Dział Inter Cars Części do Motocykli z okazji 30-lecia Inter Cars przygotował na 2021 rok kolejne wydanie kalendarza, tym razem pod nazwą „Moto Legendy”.

To produkcja, która w ramach upominku trafi do klientów hurtowych Rynku Motocyklowego Inter Cars. Wybór nie był łatwy. Tym razem pod hasłem „motocyklowe legendy” w kalendarzu znalazły się motocykle, które są legendarne, ale nie tylko dlatego, że stoją w najważniejszych muzeach, czy najwspanialszych kolekcjach. Legendy zostały wybrane spośród motocykli, które zajęły swoje miejsce w historii segmentu nie tylko jako „marki światowe”, ale również jako motocykle, które na miano legendy zasłużyły na rodzimym gruncie.

Nie wszystkie uchodzą za najlepsze, najszybsze, czy najbardziej zaawansowane technicznie. Za to miały to „coś”, co sprawia, że pozostają w pamięci lub ich legenda przekazywana jest kolejnym pokoleniom. Na karty kalendarza trafił m.in.: Sokół 1000, Junak, Indian, MV Agusta, czy Ural M63. Podobnie jak ubiegłoroczna produkcja, najnowsze dzieło zostało wydane w języku polskim i angielskim, która trafi do 16 Spółek zagranicznych Inter Cars SA. To tylko część prezentowanych motocykli. Wszystkich tajemnic kalendarza nie możemy zdradzić. Więcej zobaczysz u swojego mechanika.