Na całym świecie kody QR stały się przydatnym narzędziem w walce z rozprzestrzenianiem się COVID-19. Różne kraje wykorzystują matrycowe kody kreskowe, aby lepiej zrozumieć kierunki przemieszczania się mieszkańców i osób znajdujących się w ich bliskim sąsiedztwie, tym samym wspomagając procedury testowania i izolacji. Niepozorny kod QR szybko staje się powszechnym elementem normalnego życia, a jego początki sięgają 1994 roku i wiążą się z DENSO.

Korporacja DENSO otrzymała niedawno prestiżową nagrodę IEEE Milestone przyznawaną przez Institute of Electrical and Electronics Engineers, największą na świecie akademię inżynierską. Organizacja IEEE nagrodziła kod QR firmy DENSO za pomoc w usprawnianiu produkcji i zarządzaniu firmami na całym świecie oraz za zdobycie niezwykłej popularności na całym świecie jako kluczowe narzędzie do udostępniania informacji w różnych zastosowaniach, takich jak płatności elektroniczne.

ENSO po raz pierwszy zaprezentował kod QR w 1994 roku w ramach firmy DENSO Wave, spółki zależnej DENSO Corporation. QR to skrót od ang. quick response, wyrażający główną koncepcję kodu, który miał umożliwić szybki odczyt danych. Po opracowaniu kodu nawet jeden z jego oryginalnych twórców nie był pewien, czy ten nowy, dwuwymiarowy sposób zapisu danych kiedykolwiek zastąpi tradycyjne kody kreskowe w punktach sprzedaży detalicznej. Wkrótce kod QR zaczął być stosowany w przemyśle motoryzacyjnym w elektronicznych systemach Kanban, stając się kolejną innowacją DENSO odnoszącą sukcesy na całym świecie.



Po zastosowaniu kodu QR w motoryzacji wynalazek szybko rozprzestrzenił się w innych branżach, w których kluczowa była identyfikowalność – zwłaszcza w branży żywności i farmaceutyków. W pierwszym przypadku kody QR służyły do przechowywania informacji o całych procesach związanych z produkcją i logistyką żywności, aby upewnić się, że na sklepowe półki trafią wyłącznie produkty najwyższej jakości. Było to szczególnie ważne w kontekście globalnej epidemii BSE, która wpłynęła na światowe rynki wołowiny pod koniec lat 90. XX wieku.

Chociaż DENSO WAVE zachowało prawa patentowe, zdecydowało się z nich nie korzystać. Oznaczało to, że kodu QR można było używać bezpłatnie i bez ryzyka naruszenia prawa, przez co stał się on zasadniczo kodem publicznym, darmowym dla wszystkich. Doprowadziło to do jeszcze szerszego wykorzystania kodów QR, szczególnie w Japonii, gdzie DENSO miało siedzibę i gdzie kod został wynaleziony.

Obecnie kod QR jest kluczowym narzędziem używanym zarówno w biznesie, jak i w codziennym życiu, w tym w globalnych systemach testowania i śledzenia COVID-19. Kody QR są w nich używane do rejestrowania zameldowań w konkretnych miejscach oraz przechowywania informacji o godzinie, dacie i innych osobach, które zameldowały się w tej samej lokalizacji. Informacje te są wykorzystywane do prowadzenia testów i programów izolacyjnych w walce z pandemią.

