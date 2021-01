Ponad 80 zawodowych kierowców wzięło udział w wykładach online z bezpiecznej jazdy, a kolejnych 50 sprawdziło swoje umiejętności w praktyce, wsiadając do kabin najnowszych modeli Volvo Trucks i ćwicząc kontrolowane poślizgi na Autodromie Jastrząb.

„Profesjonalni kierowcy” to największa akcja społeczna branży TSL. W bezpłatnych warsztatach teoretycznych i praktycznych uczestniczą osoby, które mają prawo jazdy kategorii C+E, ale nigdy nie pracowały w zawodzie. Od 2016 r., a więc od początku akcji, Volvo Trucks wspólnie z Continental Opony Polska, MJM Brokers, Volvo Financial Services, Ergo Hestią i MAK Ubezpieczenia przeszkolili ponad 900 osób. Zdecydowana większość znalazła pracę w zawodzie.

Podczas piątej edycji w zajęciach online, odbywających się w pierwszych miesiącach pandemii koronawirusa, uczestniczyło ponad 80 osób z całej Polski, także te, które w tradycyjnych szkoleniach, z różnych powodów, nie mogły dotychczas wziąć udziału. Podczas pięciu spotkań kierowcy uczyli się m.in. mocowania ładunku czy jazdy defensywnej.

W zajęciach praktycznych, zorganizowanych na Autodromie Jastrząb, najnowocześniejszym obiekcie szkoleniowym w kraju, wzięło udział 51 osób. Młodzi kierowcy pod czujnym okiem najlepszych szkoleniowców w Polsce ćwiczyli m.in. poślizg podczas jazdy z dużą prędkością czy zachowanie podczas nagłego wtargnięcia na drogę. W szkoleniach wykorzystywane były również symulatory o sześciu stopniach swobody, zaprojektowane z wykorzystaniem kabiny pojazdu ciężarowego.

Volvo Trucks Polska wspólnie z partnerami akcji pracuje w tej chwili nad programem i harmonogramem przyszłorocznej edycji szkoleń. Zajęcia odbędą się w systemie hybrydowym: teoretyczne w sieci, praktyczne na torze. Volvo Trucks chce, by było ich więcej.