Kia zaprezentowała nowe logo oraz slogan marki, które symbolizują śmiałą transformację oraz nowe cele. Nowe logo ma wyrażać ambicję marki Kia, która w przyszłości zamierza być liderem branży mobilności, co wpłynie na zmianę niemal wszystkich aspektów jej działalności.



Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią nowe logo przypomina odręczny podpis. Rytmiczna i ciągła linia logo świadczy o tym, że Kia chce inspirować, natomiast jego symetria – o pewności marki w dążeniu do tego celu. Coraz większe ambicje marki oraz – co ważniejsze – to, co oferuje klientom wyrażają wznoszące linie w logo.

Nowe logo zostało zaprezentowane podczas rekordowego pokazu pirotechnicznego nad miastem Incheon w Korei. 303 drony wystrzeliły setki fajerwerków podczas synchronicznego pokazu, który zapoczątkował nową erę marki Kia. Przy okazji został ustanowiony nowy rekord Guinnessa w kategorii „Liczby dronów, wykorzystanych do pokazu fajerwerków”.

Pokaz można zobaczyć na oficjalnym kanale marki Kia na YouTubie: https://youtu.be/s61_IsjqLzc.

Kia zaprezentowała również nowy Brand Slogan „Movement that inspires”. Szczegóły dotyczące nowej strategii, jak cel i filozofia marki, a także jej zastosowanie w przyszłych produktach zostaną przedstawione podczas światowego wydarzenia transmitowanego online pt. „New Kia Brand Showcase”. Odbędzie się ono w piątek, 15. stycznia, o godzinie 1:00 w nocy czasu europejskiego. To wydarzenie również będzie można obejrzeć na oficjalnym kanale marki Kia na YouTubie.