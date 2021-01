Axalta (NYSE: AXTA), dostawca lakierów ciekłych i proszkowych, opublikowała swój 68. doroczny Globalny Raport Popularności Kolorów. Wynika z niego, że największą popularnością na drogach cieszą się obecnie biały (38%), czarny (19%) i szary (15%).

Dwuprocentowy wzrost popularności szarego oznacza, że ma on największy udział w rynku od 10 lat. Z kolei biały już trzeci raz notuje 38%. Tym samym jest to już 10 rok z rzędu jego globalnej dominacji. Srebrny traci we wszystkich regionach i obecnie w tym kolorze jest jedynie 9% nowych aut. Popularność czarnego pozostaje bez zmian. Wciąż jest on także ulubionym kolorem nabywców samochodów luksusowych.

Globalny Raport Popularności Kolorów firmy Axalta powstaje w oparciu o dane z wszystkich krajów, w których produkuje się samochody. Zapewnia on producentom szczegółowy wgląd w dane produkcyjne i trendy z całego świata oraz konkretnych rynków.