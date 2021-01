25 lat temu olsztyńska fabryka opon stała się częścią Grupy Michelin. Dziś ten zakład jest największym producentem ogumienia w Polsce, a jednocześnie największym pracodawcą na Warmii i Mazurach.

Firma zatrudnia ponad 5 tysięcy osób, produkuje około 11 milionów opon rocznie oraz eksportuje 85% swojej produkcji do krajów na wszystkich kontynentach. W czasie 25 lat Grupa Michelin rozbudowała i zmodernizowała fabrykę w Olsztynie, by zwiększyć produkcję opon i półfabrykatów, a także rozbudować magazyny. Fabryka jest dziś jedną z najnowocześniejszych i najbardziej zaawansowanych technologicznie na świecie. Powierzchnia zakładu to 187 hektarów. W Olsztynie wytwarzane jest ogumienie do samochodów osobowych, 4x4, dostawczych, ciężarowych oraz do pojazdów rolniczych marki Michelin, a także marek Kleber oraz BFGoodrich, również należących do Grupy Michelin. W fabryce powstają także formy do produkcji opon, kordy i mieszanka gumowa.