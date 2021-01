Podczas konferencji prasowej, która odbyła się 11 stycznia z okazji targów technologicznych CES 2021, członkowie zarządu firmy Robert Bosch zaprezentowali główne kierunki działań i strategie rozwoju do roku 2030.





Na wirtualnych targach CES 2021 koncern zaprezentuje inteligentne i oparte na zasadach zrównoważonego rozwoju rozwiązania w takich dziedzinach, jak ochrona zdrowia, techniczne wyposażenie budynków i mobilność. Wszystko pod hasłem „Sustainable#LikeABosch” (zrównoważony#lubię Boscha). W kwestii ochrony zdrowia oraz ochrony naszej planety Bosch stawia na wykorzystanie możliwości, jakie oferują dane, sztuczna inteligencja oraz Internet rzeczy. – Konsolidujemy dwa obszary: sztucznej inteligencji (AI) oraz Internetu rzeczy (IoT), tworząc domenę AIoT. Celem jest podnoszenie efektywności energetycznej i zwalczanie koronawirusa. AIoT kryje w sobie ogromny potencjał. Wykorzystujemy go już dziś, a w przyszłości będziemy zwiększać nasze zaangażowanie w tym obszarze – mówił członek zarządu, Michael Bolle. Technologia ulepsza nasze życie, a dowiodły tego zwłaszcza ostatnie miesiące, kiedy to z powodu pandemii setki tysięcy ludzi musiały zacząć pracować i komunikować się zdalnie. Był to doskonały moment dla firmy, która mogła dowieść, że jest technologicznym liderem, w każdym praktycznie obszarze. Michael Bolle przypomniał, że najlepszym przykładem tego, jak innowacyjna technologia Bosch może przyczynić się do poprawy stanu zdrowia i samopoczucia, jest test PCR na COVID-19 wraz z analizatorem Vivalytic. Laboratoria, gabinety lekarskie, domy opieki czy szpitale mogą testować w analizatorze Vivalytic równocześnie pięć próbek, a wynik jest dostępny już w ciągu 39 minut. To „Technologia bliżej nas” w najprawdziwszym tych słów znaczeniu. Opracowanie systemu Vivalytic to efekt wieloletniej współpracy działu badań i rozwoju firmy Bosch, spółki Bosch Healthcare Solutions i szpitalem im. Roberta Boscha.

Wsparciem w walce z koronawirusem mogą być także kamery dozorowe Bosch. Dzięki sztucznej inteligencji oferują one możliwość realizacji wielu zadań dopasowanych do potrzeb klientów. Dodatkowo, dzięki rozwiązaniu programistycznemu dla otwartej platformy kamer stworzonej przez start-up Bosch Security and Safety Things, możliwa jest weryfikacja liczby osób w sklepie i jej zgodności z aktualnymi rozporządzeniami. Platforma ta otrzymała wyróżnienie 2021 CES Innovation Award Honoree i jest jednym z czterech rozwiązań Bosch docenionych przez organizatorów tegorocznej edycji targów.

AIoT wspiera nie tylko ochronę zdrowia, ale także ochronę klimatu. Do tego właśnie nawiązuje Bosch, a hasło „Sustainable#LikeABosch”, zaprezentowane na CES, ma podkreślać odpowiedzialność społeczną koncernu. Według szacunków własnych koncernu od roku 2020 wszystkie 400 lokalizacji Boscha na świecie osiągnęło neutralność pod względem emisji CO2. – W kolejnym etapie Bosch zajmie się emisjami na pozostałych odcinkach łańcucha wartości: od zaopatrzenia aż po eksploatację gotowych produktów – wyjaśnił Michael Bolle. Koncern Bosch, jako pierwszy producent części i akcesoriów samochodowych, przyłączył się do inicjatywy Science-Based Targets, mając do zrealizowania bardzo konkretny i ambitny cel: emisje w obrębie łańcucha wartości mają zostać obniżone do 2030 r. o 15%. Dzięki utworzonej w ubiegłym roku spółce doradczej Bosch Climate Solutions firma będzie mogła dzielić się swoimi doświadczeniami pioniera ochrony klimatu z innymi przedsiębiorstwami. Start-up Boscha wprowadził na rynek m.in. własną platformę energetyczną opartą na chmurze. Wykorzystując inteligentne algorytmy, platforma pomaga obniżać zużycie energii przez maszyny i zwiększa w ten sposób wydajność procesów produkcyjnych. Z platformy korzysta już w firmie Bosch ponad 100 lokalizacji.

Bosch kontynuuje integrację swoich produktów z Internetem w segmentach technicznego wyposażenia budynków i mobilności, dzięki czemu pomaga konsumentom oszczędzać energię. Do użytku prywatnego Bosch oferuje m.in. rozwiązanie o nazwie „Manager energii”, które w połączeniu z pompą ciepła oraz instalacją fotowoltaiczną jest w stanie zaoszczędzić do 60% energii elektrycznej. Z kolei posiadacze samochodów elektrycznych mogą korzystać z takich usług, jak „Battery in the Cloud” – rozwiązanie to ma zmniejszać zużycie akumulatora nawet o 20%.

Na początku roku koncern utworzył nowy dział branżowy Cross-Domain Computing Solutions, zatrudniający 17 tys. pracowników. Prowadzi on prace w zakresie rozwoju sprzętu i oprogramowania dla komputerów samochodowych, czujników i sterowników przeznaczonych dla wszystkich segmentów motoryzacji.

Bosch rozwija również mniej znane powszechnie rozwiązania. Firma planuje podróż na Księżyc: w ramach projektu Tipping Point realizowanego przez NASA koncern współpracuje z firmami Astrobotic i WiBotic oraz Uniwersytetem w Waszyngtonie, opracowując rozwiązania dla inteligentnej i autonomicznej nawigacji oraz systemów ładowania bezprzewodowego małych robotów badających powierzchnię Księżyca.