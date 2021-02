Inter Cars wspólnie z producentem opon KLEBER postanowili wyjść z pomocą do placówek medycznych i przekazać komplety ogumienia, które w kontekście zmieniających się warunków pogodowych, okazują się ogromnym wsparciem. Pomoc zrealizowana została w ramach programu #pomagamypomagać.

Celem programu #pomagamypomagać jest przede wszystkim pomoc branży warsztatowej na wielu płaszczyznach w najtrudniejszych momentach funkcjonowania. Druga odsłona akcji wystartowała wraz z początkiem grudnia. Jej pierwszym elementem było dostarczenie do 8500 warsztatów środków bezpieczeństwa – łącznie ponad 40 000 litrów płynu do dezynfekcji wraz z potrzebnymi do ich aplikacji pojemnikami. Jednak #pomagamypomagać to również pomoc ludziom niezwiązanym z branżą motoryzacyjną. Podczas pierwszej edycji akcji była to doraźna pomoc dla lekarzy i placówek medycznych. Podobnie jest i teraz, gdy Inter Carswspólnie z marką KLEBER dostarczają najbardziej potrzebującym instytucjom komplety opon do ich pojazdów.

Instytucje, które zostały obdarowane w ramach tej akcji to m.in Fundacja Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną DOM oraz Gdyńska Fundacja „DOM MARZEŃ”.