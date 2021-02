Do 31 marca trwa akcja promocyjna Michelin, w której klienci, kupując co najmniej sześć wybranych opon ciężarowych X® Multi™, mogą liczyć na zwrot 100 zł za każdą zakupioną oponę.





Żeby móc wziąć udział w akcji klient musi zakupić przynajmniej sześć opon, z kolei górna granica to 36 sztuk. Każdy zakup ponad ten wskaźnik nie będzie uwzględniany dodatkowo w rozliczeniu promocji. Akcja skierowana jest do klientów ostatecznych, a więc flot ciężarowych oraz firm transportowych.

Każda zakupiona opona Michelin X® Multi™ (przy założeniu, że będzie ich co najmniej sześć) w rozmiarze 22,5’’ to zwrot w kwocie 100 zł, za pozostałe opony klient będzie mógł liczyć na zwrot 65 zł/sztuka. Lista opon biorących udział w programie oraz jego szczegóły znajdują się na specjalnej stronie akcji.

Żeby zostać laureatem promocji wystarczy wykonać cztery proste kroki:

1. Założyć konto na portalu Michelin MyPortal, co potrwa nie dłużej niż minutę. Użytkownicy, którzy mają już w portalu swoje konto mogą pominąć ten krok.

2. Zalogować się, używając swojego loginu MyPortal na stronie www.program.ciezarowki.michelin.pl. Na tym etapie obowiązkowo należy zaakceptować regulamin i uzupełnić dane swojej firmy, łącznie z podaniem prawidłowego numeru rachunku bankowego.

3. Kupić co najmniej sześć wybranych nowych opon z gamy Michelin X® Multi™ najpóźniej do 31 marca 2021 roku w jednym z wybranych punktów sprzedaży. Maksymalna liczba zakupionych opon biorących udział w akcji to 36.

4. Do 15 kwietnia 2021 roku wgrać fakturę zakupową, która musi być zaakceptowana przez Michelin. Zwroty realizowane będą w terminie do 30 kwietnia 2021 roku na podstawie not księgowych.