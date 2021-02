Jednym z ambitnych celów firmy Nokian jest przedstawienie opony koncepcyjnej wykonanej wyłącznie z materiałów ze źródeł odnawialnych i recyklingu do 2025 roku.

Nokian Tyres już od lat projektuje opony z myślą o zrównoważonym rozwoju. W swoich produktach stosuje biomateriały, takie jak olej rzepakowy, a ponadto aktywnie bada nowe, przyjazne dla środowiska surowce oraz możliwości wykorzystania materiałów z recyklingu. Ambicją firmy jest, by jej opony były jak najbardziej ekologiczne, dlatego wyznaczyła sobie ambitny cel: zaprezentować do roku 2025 oponę koncepcyjną, która będzie wykonana w całości z materiałów ze źródeł odnawialnych i z odzysku.

„Jesteśmy pionierem branży od niemal 90 lat. To prawie wiek innowacyjności, a wiele z naszych innowacji służy kierowcom do dzisiaj. Jesteśmy przekonani, że zaprojektowanie tej opony koncepcyjnej będzie podstawą kolejnych innowacji z myślą o lepszej przyszłości” — mówi Olli Seppälä, szef działu badawczo-rozwojowego Nokian Tyres.