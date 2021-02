Od 1 stycznia specjalista w dziedzinie odstraszania kun STOP&GO ma nowego dyrektora zarządzającego – został nim Markus Spies.

Właściciel Hans-Jörg Schelb, który do tej pory zarządzał również działalnością operacyjną, pozostaje ściśle związany z przedsiębiorstwem poprzez Schelb Holding GmbH, jedynego udziałowca spółki Norbert Schaub GmbH. Pochodzący z Freiburga Markus Spies (54 l) wywodzi się ze środowiska średniej wielkości przedsiębiorstw i ostatnio przez wiele lat był zatrudniony jako prokurent i członek zarządu w działającej na skalę krajową, znanej firmie logistycznej. W ramach tej odpowiedzialności zarządzał kilkoma lokalizacjami i był osobą kontaktową dla klientów i pracowników.

Od 1988 r. spółka Norbert Schaub GmbH opracowuje i wprowadza na rynek pod nazwą Marder STOP&GO innowacyjne rozwiązania służące do odstraszania kun w sposób odpowiadający standardom związanym z tym gatunkiem zwierząt. Oferta produktów STOP&GO służących do skutecznego odstraszania kun opiera się na zasadzie połączenia pasywnej ochrony i aktywnej obrony. Rozpylacze zapachowe i odstraszacze ultradźwiękowe sprawiają, że kuny nie zbliżają się do pojazdów. Urządzenia wysokonapięciowe zamontowane w komorze silnika korzystają z nieszkodliwych wstrząsów elektrycznych, które w skuteczny sposób zapobiegają odwiedzinom niepożądanych zwierząt.