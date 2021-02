ZF Aftermarket w Polsce rozpoczęło kampanię, której celem jest podkreślenie istotnej roli mechanika samochodowego.

W komunikacie napisano: „Doświadczony mechanik jest jak lekarz – wykorzystuje wiedzę, dotychczasową praktykę oraz intuicję, aby postawić diagnozę”. Twarzą kampanii jest Adam Małysz, który w filmach promocyjnych występuje w roli kierowcy samochodów sportowych. Efekty kampanii można śledzić na stronie aftermarket.zf.com/malysz.

Być może nie wszyscy miłośnicy sportowych samochodów wiedzą, że w koncernie funkcjonuje dział ZF Motorsport, który dostarcza zestawy tuningowe do wybranych modeli aut sportowych. Są to specjalne amortyzatory, sprzęgła czy stabilizatory przechyłu. ZF Motorsport dysponuje imponującym zapleczem konstrukcyjnym umożliwiającym profesjonalne przygotowanie zestawów tuningowych, z których korzystają najlepsi zawodnicy na całym świecie (bardzo popularne w USA).

Mimo wielu prób, do chwili publikacji tekstu nie udało nam się skontaktować z polskim przedstawicielstwem ZF, by ustalić, czy zestawy tuningowe ZF Motorsport są dostępne w naszym kraju.