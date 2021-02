Polski Związek Przemysłu Oponiarskiego (PZPO) poinformował, że producenci i importerzy opon w Polsce odnotowali spadki sprzedaży sięgające średnio -13% niemal we wszystkich segmentach opon. Sprzedaż opon do aut osobowych spadła o 14,9%, a do dostawczych – o 17,3%, ale wzrosła do motocykli (+11%) i do ciężarówek (+1,9%).

W segmencie opon do aut osobowych, aż o 48,4% wzrosła sprzedaż opon całorocznych, za to spadła sprzedaż opon zimowych (-25,4%) i letnich (-16,2%).

W całej Europie rok 2020 był dla branży oponiarskiej bardzo trudny. Opony na montaż fabryczny (OE) zostały najbardziej dotknięte skutkami pandemii – odnotowując spadek o -23% dla opon do samochodów osobowych i -18% dla ciężarówek. Również na rynku wtórnym sprzedaż opon do osobówek odnotowała dwucyfrowe obniżki na poziomie -12%, w tym -20% w przypadku opon zimowych i -13% letnich. Jedynie sprzedaż opon wielosezonowych zachowała pozytywny trend. W segmencie opon ciężarowych odnotowano spadek o -4%, a opon motocyklowych o -9%, podczas gdy sprzedaż opon rolniczych utrzymywała się na poziomie podobnym jak w roku ubiegłym.