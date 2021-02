Międzynarodowe Targi Poznańskie przyznają Złote Medale MTP produktom wystawianym podczas Targów Techniki Motoryzacyjnej.



Jest zwyczajowo przyjęte, że laureatów konkursu poznajemy przed rozpoczęciem targów. Za edycję 2020 Złote Medale wręczono teraz. Jednym z wyróżnionych jest firma Sosnowski, która została obsypana nawałnicą medali przyznanym aż czterem urządzeniom.

Jednym z nich jest urządzenie do kalibracji kamer i czujników TechPRO Digital ADAS, które wykorzystuje ekran LED 65” 4K zamiast tradycyjnych tablic kalibracyjnych. To rzeczywiście świetny pomysł, gdyż nie trzeba kupować zestawu tablic kalibracyjnych do różnych marek. Kolejne, nagrodzone urządzenie to maszyna do serwisu klimatyzacji Mahle ArcticPRO ACX, którą wyróżniono za opatentowaną technologię E3 Pump wydłużającą do 10 razy okres eksploatacji oleju oraz złączki E3 Connect, które umożliwiają odzysk do 100% czynnika z przewodów i szybkozłączek. Trzecim urządzeniem jest przejazdowe urządzenie do natychmiastowego pomiaru i analizy profilu bieżnika opon Ravaglioli Tyre Profiler. Nagrodę przyznano też dla aplikacji SRS Manager do sterowania szarpakiem i aplikacji T.NORCOM do zarządzania SKP./ Obie aplikacje zwiększają efektywność pracy na SKP.

Medale odebrał dr inż. Rafał Sosnowski, właściciel firmy Sosnowski Sp. z o.o. Sp. k.