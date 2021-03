W konkursie European Car of the Year europejskim samochodem roku 2021 została Toyota Yaris.

Auto zwyciężyło glosami jury składającego się z 59 dziennikarzy motoryzacyjnych z 22 krajów Europy. Jurorzy zwrócili uwagę na atuty hybrydowego napędu nowego Yarisa, atrakcyjną stylistykę nadwozia, bardzo dobrą dynamikę i najwyższy poziom bezpieczeństwa w klasie aut miejskich. – Godny zwycięzca tegorocznych wyborów, który zasłużenie wygrał z sześcioma zawodnikami z najwyższej półki – powiedział po ogłoszeniu wyników prezes konkursu „Samochodu Roku” Frank Janssen. Toyota trzykrotnie zwyciężyła w konkursie European Car of the Year. Yaris zdobył tę nagrodę w 2000 i 2021 roku, zaś w 2005 r. wygrał hybrydowy Prius drugiej generacji.

Konkurs European Car of the Year jest organizowany od 1964 r. Co roku międzynarodowe grono dziennikarzy ocenia modele, które pojawiły się na europejskim rynku w minionym roku, i wybiera spośród nich najlepszy samochód. W tym roku w konkursie wzięło udział 29 nowych modeli. Konkurs jest organizowany przez dziewięć prestiżowych europejskich czasopism motoryzacyjnych. W tym roku wybory odbyły się pod specjalnymi warunkami. Zamiast zwykłego wydarzenia inaugurującego dni prasowe Międzynarodowego Salonu Samochodowego w Genewie, ceremonia była transmitowana w Internecie, tak jak w 2020 r.

Finaliści konkursu:

Toyota Yaris – 266 pkt.

Fiat New 500 – 240 pkt.

Cupra Formentor – 239 pkt.

Volkswagen ID.3. – 224 pkt.

Škoda Octavia – 199 pkt.

Land Rover Defender – 164 pkt.

Citroën C4 – 143 pkt.