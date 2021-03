Jesteśmy innowacyjni i wprowadzamy w naszych autobusach nowe technologie, ale wtedy, gdy są niezawodne – powiedział na konferencji prasowej prezes zarządu Solarisa Javier Calleja.





Pod nowym właścicielem, Grupą CAF, Solaris rozwija się znakomicie. W kryzysowym 2020 roku wyprodukowano rekordową w historii marki liczbę 1560 sztuk pojazdów, to o 73 sztuki więcej niż w 2019 roku. Najwięcej autobusów i trolejbusów marki Solaris w 2020 roku trafiło do przewoźników w Polsce, Niemczech, Włoszech, Estonii, Czechach, Izraelu i Hiszpanii. Solaris 18 rok z rzędu zajął pozycję lidera polskiego rynku niskopodłogowych autobusów miejskich z udziałem w rynku aż 53%. W porównaniu z rokiem 2019 oznacza to wzrost udziałów rynkowych firmy w Polsce aż o 11 p.p. (42% w roku 2019). Wśród sprzedanych przez Solarisa autobusów w Polsce w roku 2020 królują autobusy elektryczne (194 z 365 ogółem sprzedanych sztuk).

Gwałtownie rośnie produkcja autobusów z napędem elektrycznym – w 2020 r. wyprodukowano 457 sztuk, a w 2019 – 162 sztuki. W minionym roku wyprodukowano też 20-tysięczny autobus w fabryce w Bolechowie. W minionym roku Solaris zanotował wzrost przychodów o 18,5% do poziomu 3,2 mld złotych. Jak twierdzą przedstawiciele firmy, Solaris ma najwyższą rentowność wśród producentów z tej branży.



Nowościami produktowymi są Urbino 15 LE Electric (3-osiowy, 15-mewtrowy) z napędem elektrycznym i Urbino 9 LE Electric (9 metrowy). Nowością produktową zaprezentowaną przez firmę Solaris w minionym roku był także autobus z napędem typu mild hybrid. Napęd tego typu został opracowany przy wykorzystaniu technologii rekuperacyjnej w autobusach, wykorzystującej energię wytwarzaną w procesie hamowania. Dzięki niemu pojazdy mild hybrid emitują mniej zanieczyszczeń i są bardziej przyjazne dla środowiska niż wymagają tego restrykcyjne normy Euro 6 dla silników spalinowych. Wprowadzenie modelu mild hybrid do oferty wzbogaciło dotychczasowe portfolio firmy Solaris z obszaru pojazdów niskoemisyjnych, jak Urbino CNG.

Solaris proponuje też specjalne pakiety ochronne przeciwko Covid-19 dla kierowcy autobusu i ułatwienia, jak system liczący pasażerów, dezynfektory, bezdotykowe otwieranie i zamykanie drzwi przez pasażerów.



Na konferencji podkreślano, że Solaris konkuruje wysoką jakością i trwałością swoich produktów, rozwiniętą siecią obsługi posprzedażnej, dobrymi relacjami z klientami i długą tradycją w konstrukcji i produkcji pojazdów elektrycznych, które są przyszłością transportu miejskiego. Wprowadzono też własną markę części zamiennych. Rozwijany jest też system zdalnego monitorowania pracy autobusów, co ułatwia naprawy. – Oferujemy autobusy elektryczne i wodorowe, ale teraz te technologie się uzupełniają. Wprowadzamy autobusy wodorowe, bo mamy dobre i sprawdzone autobusy elektryczne. Produkujemy autobusy ze wszystkimi rodzajami napędu, które mogą być eksploatowane w różnych klimatach – gorącym i zimnym. Tego oczekują nasi klienci – mówił szef Solarisa.

Firma przystąpiła do konsorcjum Stass HH Mision zajmujące się standaryzacją infrastruktury wodorowej. Oprócz elektrycznych autobusów bateryjnych oferowane są także pojazdy z wodorowymi ogniwami paliwowymi.



Solaris umacnia wiodącą pozycję europejskiego producenta autobusów z bezemisyjnymi źródłami napędu.