SensorTire to nowoczesna technologia inteligentnych, podłączonych do Internetu, autonomicznych opon do samochodów osobowych. Rozwiązanie firmy Yokohama ma wspierać rozwój mobilności.

Yokohama Rubber Co. Ltd. pracuje wspólnie z Alps Alpine Co. Ltd. nad zaawansowanym czujnikiem zintegrowanym z oponami do samochodów osobowych, aby wprowadzić na rynek inteligentną oponę. Inteligenta opona Yokohamy będzie działać w systemach CASE[1] (połączony ze światem, autonomiczny, współdzielony z innymi użytkownikami, elektryczny) oraz IoT[2] (internet rzeczy). Yokohama kładzie nacisk na rozwój aplikacji i rozwiązań technologicznych, które pozwolą przekazywać dane z opon wprost do kierowców, firm flotowych, czy też serwisów samochodowych.

W pierwszym etapie Yokohama Rubber będzie testowała usługę generowania ostrzeżeń o ciśnieniu w oponach dla indywidualnych właścicieli samochodów i firm zarządzających flotami. Do 2023 r. dodana zostanie kolejna funkcja – wykrywanie zużycia bieżnika. Pozwoli to na wysyłanie powiadomień do kierowców o terminie rotacji opon, czy też terminie ich wymiany. Na użytek operatorów flotowych przedstawione zostaną propozycje efektywnych planów kontroli ogumienia obejmujące np. informacje dotyczące ciśnienia w oponach, zużycia bieżnika, przebiegu, itp. Yokohama Rubber będzie stopniowo rozbudowywać funkcje czujników oraz dostosowaną do nich technologię analizy danych i prognozowania, a także poszerzać zakres zastosowań poszczególnych funkcji zbierania danych.

W dłuższej perspektywie, Yokohama Rubber będzie dążyć do połączenia danych o oponach z danymi mapowymi oraz danymi o natężeniu ruchu, pogodzie i innymi danymi z pojazdów w obszarach docelowych, aby proponować bezpieczne trasy przejazdu, czy trasy z ominięciem korków. Dane z czujników będą mogły informować także np. o wymaganiach dotyczących zakładania łańcuchów na opony. Firma zamierza również zapewnić wsparcie dla bezpiecznego i komfortowego zarządzania eksploatacją pojazdów, np. w przypadku pojazdów autonomicznych i firm świadczących usługi związane z MaaS[3].