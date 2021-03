Już wkrótce zostanie zarejestrowany w Polsce pierwszy pojazd użytkowy Volvo Trucks z napędem elektrycznym. To model FE Electric.

– Zarażamy elektromobilnością naszych klientów – powiedziała na konferencji prasowej Małgorzata Kulis, dyrektor zarządzająca Volvo Trucks Polska. Po Warszawie już jeździ FE Electric i jest przeznaczony do jazdy w mieście. Pojazd, o DMC 27 t, jest napędzany dwoma silnikami elektrycznymi o maksymalnej mocy ciągłej 330 kW współpracującymi z dwubiegową przekładnią. Z zabudową do wywozu śmieci lub lekkim transporcie budowlanym zasięg wynosi do 120 km, a w dystrybucji – do 200 km. Zasięg zależy jednak od konfiguracji akumulatorów, których może być trzy lub cztery, cyklu jazdy i pory roku. Orientacyjny czas ładowania prądem zmiennym wynosi ok. 11 godzin, a stałym – tylko dwie godziny.

2021 ogłoszono rokiem elektromobilności dla Volvo Trucks i jest to rzeczywiście historyczna chwila.