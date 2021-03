Sieć Q Service Castrol zorganizowała coroczne spotkanie z warsztatami należącymi do jej struktur. W tym roku odbyło się w ono nietypowej formule – studia telewizyjnego, które było transmitowane za pośrednictwem Internetu.





W ostatni weekend lutego odbyła się „Wirtualna konferencja Q Service Castrol”. Spotkanie to było nawiązaniem do corocznego balu sieci, który w tym roku, ze względu na sytuację epidemiologiczną, nie mógł zostać zorganizowany w tradycyjnej formule.

– Tworząc naszą sieć od początku zakładaliśmy, że będziemy współpracować z serwisami w sposób partnerski i transparentny. Z tego powodu zależało nam na tym, aby podsumować cały 2020 rok i przedstawić nasze plany rozwoju projektu na kolejne miesiące. Zorganizowaliśmy profesjonalne studio i w ciągu 90 minut skrupulatnie przeszliśmy punkt po punkcie, omawiając każdy detal funkcjonowania sieci. Całość w naszej ocenie wyszła bardzo profesjonalnie, co zdają się potwierdzać opinie klientów – mówiła Marta Ciesielska, Kierownik Działu Sieci Serwisowych Inter Cars, odpowiedzialna za rozwój projektu.

– Pomimo niezwykłych warunków wspólnie udało się nam zrealizować wiele akcji i powiększyć zespól Q Service Castrol o 160 warsztatów. Dlatego szukaliśmy sposobu na kontakt ze wszystkimi oraz wyróżnienie najlepszych serwisów. Jesteśmy przekonani, że tegoroczna oferta wpłynie pozytywnie na współpracę z dotychczasowymi warsztatami oraz zachęci kolejne firmy do przyłączenia się do naszej sieci. Mamy nadzieję, że w niedługim czasie zobaczmy się w terenie, a za rok – na balu powiedział Tarek Hamed, Marketing Manager Castrol w Europie Centralnej i Wschodniej.

W spotkaniu wzięli udział zarówno przedstawiciele Inter Cars i Castrol, ale także firm partnerskich: Continetal, ATE, ZF Aftermarket i Varta.