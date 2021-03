W tym roku mija 20 lat od symbolicznego założenia Klubu Zabytkowych Mercedesów Polska.





W 2001 r. zwołano zebranie założycielskie Klubu jako stowarzyszenia. Wtedy zapadła również decyzja o organizowaniu corocznego zlotu zabytkowych Mercedesów, za każdym razem w innym miejscu Polski. Ta tradycja ciągle trwa – w dniach 9–12 września 2021 r. odbędzie się kolejny zlot StarDrive, połączony z obchodami 20. urodzin Klubu. Historia zatoczy koło, bowiem wydarzenie odbędzie się w Katowicach, gdzie mieściła się pierwsza siedziba klubowego stowarzyszenia. Klub Zabytkowych Mercedesów Polska, jako jedyna polska organizacja związana z zabytkową motoryzacją, ma prawo do używania logo Mercedes-Benz w swoim znaku klubowym.

Z biegiem czasu Klub zmieniał swój charakter. Z małej, kameralnej organizacji w kilka lat przeistoczył się w spore, liczące ponad 100 członków stowarzyszenie, by w 2020 r. osiągnąć liczbę 160 aktywnych klubowiczów. Urosły także coroczne zloty, zwane StarDrive – z 40-50 do blisko setki uczestniczących załóg. Do tradycji weszły też inne imprezy klubowe, takie jak coroczny kobiecy zlot She’s Mercedes czy prezentacje na wystawach i targach zabytkowej motoryzacji. Ponadto członkowie Klubu uczestniczą w najważniejszych międzynarodowych imprezach, w tym w niezwykle prestiżowym wyścigu Mille Miglia.

Aby zostać członkiem Klubu trzeba posiadać Mercedesa, który ma co najmniej 30 lat i jest w oryginalnym stanie. Może być odrestaurowany, jednak zgodnie z fabryczną specyfikacją. Pierwsze Mercedesy w Klubie to przedwojenne perełki: model W 21 typ 200 roadster sport, modele W 136 typ 170 V cabrio A i cabrio B, cudownie odnaleziony w zakopiańskiej stodole Mercedes 10/20 HP z 1912 r. oraz Pullman 320 z 1938 r. Dziś w szeregach Klubu przybywa modeli z lat 70., 80. i 90., ale wciąż jest wiele drogocennych samochodów z lat przedwojennych oraz zbudowanych niedługo po II wojnie światowej, w tym legendarny 300 SL Gullwing czy roadstery 190 SL z lat 50.