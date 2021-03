Odpady wytwarzane przez warsztaty stanowią poważny problem. Z pomocą przychodzi program Bio Service, stworzony przez Inter Cars.

Kwestie ochrony środowiska to temat, który coraz mocniej wybrzmiewa również w branży motoryzacyjnej. Właściciele serwisów pod groźbą wysokich kar administracyjnych, muszą dostosowywać się do nowych przepisów, które narzucają na nie coraz to inne obowiązki.

Dzięki odpowiedniej selekcji zużytych materiałów i sprzętów można zniwelować koszty przez dodatkowe przychody, np. na akumulatorach i tarczach hamulcowych.

W ramach programu Bio Service, Inter Cars zajmuje się kompleksowym odbiorem odpadów warsztatowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Po otrzymaniu z serwisów zużytych części, olejów, akumulatorów i opon, są one przekazywane do profesjonalnej utylizacji, albo do recyklingu. Dzięki temu serwisy samochodowe i motocyklowe nie tylko mocniej dbają o ochronę środowiska, ale również mogą pozyskać dodatkowe przychody z tytułu zwrotu zużytych produktów.

Bio Service to także program lojalnościowy dla współpracujących warsztatów, w którym Inter Cars częściowo refinansuje koszty utylizacji na podstawie zakupów produktów. Kolejnym przykładem korzyści mogą być zużyte akumulatory czy tarcze hamulcowe. Gdy właściciele warsztatów decydują się na ich przekazanie do Bio Service, otrzymują przelew na konto.



W ramach programu Bio Service udostępniony został także program BS BIO. Jest to aplikacja komputerowa, która umożliwia warsztatom szybkie i łatwe zamawianie usług odbioru odpadów. System automatycznie podlicza koszty, a jeśli w zgłoszeniu znajdują się pozycje podlegające zapłacie i odsprzedaży, przelicza dane i pokazuje kwotę, jaką trzeba będzie zapłacić operatorowi lub jaką się od niego otrzyma.