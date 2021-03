Jak ten czas szybko płynie – w 1996 roku z fabryki w Bolechowie wyjechał pierwszy autobus miejski Neoplan produkowany na licencji przez spółkę Neoplan Polska założoną przez Krzysztofa i Solange Olszewskich.

Ponieważ licencyjne Neoplany nie bardzo dawały sobie radę na naszych złych drogach, biuro konstrukcyjne działające przy fabryce w Bolechowie opracowało własną, wytrzymałą konstrukcję niskopodłogowego autobusu miejskiego. Szefem biura był założyciel firmy – inż. Krzysztof Olszewski, który wcześniej konstruował autobusy w niemieckiej firmie Gottlob Auswarter (Neoplan). Autobus nazwano Solaris, a jego premiera odbyła się w 1999 roku. Dwa lata później państwo Olszewscy utworzyli spółkę Solaris Bus&Coach Sp. z o.o., która oprócz autobusów miejskich rozpoczęła produkcję autobusów turystycznych, trolejbusów i tramwajów.







W 2006 roku Solaris, jako pierwszy na świecie wprowadził do produkcji autobus z napędem hybrydowym – Urbio 18 Hybrid. Krzysztof Olszewski pierwszy przewidział zastąpienie w autobusach miejskich nieekologicznych silników Diesla napędem elektrycznym. Firma, jako jedna z niewielu, rozpoczęła produkcję autobusów z różnymi rodzajami napędów – Diesla, na gaz ziemny i wyłącznie elektryczny. Solaris, chociaż był małym i nieznanym producentem, bardzo szybko podbijał światowe rynki sprzedając swoje pojazdy na całym świecie. Powodem sukcesu było szybkie opracowanie i wdrożenie do produkcji autobusów dostosowanych do potrzeb różnych klientów, z czym nie radziły sobie ogromne koncerny.







Również dzisiaj Solaris, z powodu największego doświadczenia, uznawany jest na świecie za czołowego producenta autobusów z napędem elektrycznym. W 2016 roku Solaris Urbino 12 Electric zdobył tytuł Autobus Roku.

W 2018 roku Solaris został sprzedany hiszpańskiej firmie Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, która nadal produkuje autobusy pod marką Solaris. Obecnie firma zatrudnia 2700 osób na całym świecie, a do tej pory wyprodukowano ponad 20 tys. Solarisów.





Solange i Krzysztof Olszewscy