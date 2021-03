Zajmująca się produkcją i dystrybucją środków smarnych spółka LOTOS Oil dołączyła do Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM). To największa organizacja reprezentująca drugą, co do wielkości obrotów branżę w polskiej gospodarce – motoryzację.

Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego zrzesza 57 firm – najważniejszych przedstawicieli branży. Organizacja ma wpływ na konkretne działania legislacyjne podejmowane w Polsce oraz reprezentuje branżę na poziomie kluczowych organów Unii Europejskiej. Przedstawiciele PZPM mają dostęp do wszechstronnych analiz rynkowych i danych statystycznych. Spółka LOTOS Oil jest obecnie jedynym jej członkiem, będącym producentem środków smarnych. Udział w pracach PZPM to dla gdańskiej spółki nowe możliwości biznesowe i kooperacyjne, łatwiejsza komunikacja pomiędzy zrzeszonymi firmami i współpraca przy realizacji ważnych dla branży przedsięwzięć legislacyjnych i regulacyjnych.