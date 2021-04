W tym roku Continental obchodzi 150-lecie działalności, a polski oddział koncernu 25-lecie. Co więcej, 10 lat temu w Polsce powstała sieć warsztatów oponiarskich BestDrive. O tych rocznicach mówił Dariusz Wójcik, dyrektor generalny w Continental Opony Polska, podczas konferencji prasowej.





Świętując jubileusze, koncern myśli jednak o przyszłości, deklarując „zrównoważony” rozwój w rozumieniu ekologicznym. – Naszym celem jest bycie najbardziej postępowym producentem w branży oponiarskiej pod względem odpowiedzialności środowiskowej i społecznej. Wysiłki koncentrujemy wokół strategicznych działań w dziedzinie klimatu, mobilności niskoemisyjnej, gospodarki o obiegu zamkniętym i zrównoważonych łańcuchów dostaw, obejmując w ten sposób wszystkie etapy łańcucha wartości. Dzięki tym wysiłkom zamierzamy osiągnąć zerową emisję do 2050 we wszystkich obszarach działania – powiedział Dariusz Wójcik. Oprócz ograniczania ilości wody, korzystanie z zielonej energii i wyeliminowanie emisji CO2 podczas produkcji ogumienia namacalnym przykładem walki o ochronę środowiska ma być pozyskiwanie kauczuku naturalnego z mniszka lekarskiego, a nie z drzew kauczukowych. Na razie kauczuk z mniszka lekarskiego jest wykorzystywany wyłączenie do seryjnej produkcji opon rowerowych.

Tradycją konferencji prasowych Continentala jest dokładne omawianie zmian na rynkach ogumienia. W 2020 r. w Europie sprzedaż opon do aut osobowych i dostawczych spadła o 14% w stosunku do 2019. W Niemczech spadek wyniósł 12,2%, we Francji 14,3%, a w Polsce – 14,9%. W podziale na segmenty rynkowe sytuacja jest następująca: w Europie rynek opon letnich zmalał o 14,3%, zimowych – o 20%, ale o 5,3% wzrosła sprzedaż opon całorocznych. Podobna tendencja jest również w Polsce: sprzedaż opon letnich spadła o 16,2%, a zimowych o 25,4%, ale wzrosła sprzedaż opon wielosezonowych aż o 47,2%. Co ciekawe w 2020 r. w naszym kraju wzrosła o 2% sprzedaż opon do pojazdów ciężarowych. Podano też wyniki sprzedaży w styczniu i lutym 2021 r. Okazuje się, że w Polsce wzrosła sprzedaż opon o 5,9% w stosunku do 2020 r., w tym aż o 102,5% wzrosła sprzedaż opon wielosezonowych i o 16,1% opon o średnicy osadzenia pow. 17 cali. Tak więc prognozy sprzedaży na ten rok są optymistyczne. Przypomnijmy, Continental Opony Polska udziela 7-letniej gwarancji od daty zakupu na opony do aut osobowych i dostawczych marek: Continental, Uniroyal, Barum, Semperit i Viking.

Podczas konferencji omówiono też nową etykietę na opony, która od maja tego roku będzie obowiązywać w Unii Europejskiej, o czym pisaliśmy już na łamach „Auto Moto Serwisu”.

Continental Opony Polska zlecił przeprowadzenie badania konsumenckiego i zapytał Polaków, jakie parametry mają największy wpływ na wybór konkretnego modelu opon. Ankietowani najczęściej zaznaczali trwałość opony (25%), przyczepność na mokrej nawierzchni (23%), długość drogi hamowania (13%) i zmniejszenie zużycia paliwa (12%). Podkreślono, że mniejsze opory toczenia opon powodują zmniejszenie zużycia paliwa, co ma znaczenie w kontekście aut elektrycznych. Tak naprawdę zmniejszenie oporów toczenia ogumienia jest ważne dla wszystkich pojazdów, bez względu na rodzaj napędu. Do aut elektrycznych Continental opracowuje specjalne opony o niskim poziomie hałasu, małych oporach toczenia, wysokim indeksie nośności i odpornych na ścieranie podczas przyspieszania pojazdu. W ofercie Continentala są to opony: EcoContact 6, PremiumContact 6 i SportContact 6, ale udział aut elektrycznych w rynku jest na razie niewielki, więc popyt na te opony też zapewne będzie ograniczony.