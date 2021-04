W marcu pojawiło się w naszym kraju 248 612 ofert sprzedaży samochodów używanych, czyli o 33 854 aut więcej niż w lutym (214 758).

Jednocześnie było to o 10 241 ofert więcej niż w marcu 2020 r. (238 371) – wynika z raportu sieci komisów używanych samochodów AAA AUTO. Comiesięczny raport rynku oparty jest na analizie danych dotyczących sprzedaży aut używanych w komisach, na stronach internetowych oraz u dilerów samochodów używanych.

Najpopularniejszym modelem oferowanym na sprzedaż w marcu 2021 r. był Opel Astra (7594 samochodów), na drugim miejscu znalazło się Audi A4 (6167 samochodów), a na trzecim BMW 3 (5686 samochodów).

Średnia cena samochodu używanego w marcu 2021 r. w porównaniu do lutego br. spadła o 1800 złotych i wynosiła 20 700 złotych. Natomiast, w porównaniu do marca 2020 r. wzrosła o 900 złotych. Najdroższe samochody oferowano w województwie mazowieckim (25 900 zł), a najtańsze w województwie kujawsko-pomorskim, lubelskim i zachodniopomorskim (16 900 zł).

Średni przebieg auta w marcu to 179 tys. km, a średni wiek – 11,7 lat. Największa liczba ofert prezentowała samochody z silnikami Diesla – 123 835 aut, a na drugim miejscu z silnikami benzynowymi – 102 769 aut.

Najwięcej ofert sprzedaży pojawiło się w województwie mazowieckim – 45 465 ofert, a najmniej ofert – w województwie opolskim – 4182 oferty.