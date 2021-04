Do 30 kwietnia trwa akcja sprzedażowa BILSTEIN skierowana do lokalnych dystrybutorów. Jednym z jej elementów jest zaproszenie mechaników do uczestnictwa w programie Heroes in Blue (Błękitnych Bohaterów).





Promocją „Mechaniku postaw na BILSTEIN” objęta jest cała oferta - amortyzatory, miechy powietrzne, kolumny airmatic, zestawy zawieszeń, sprężyny oraz łożyska górnego mocowania, elementy ochronne i odbojniki. Za ich zakup na kwotę 3000 złotych netto – można sumować transakcje – nabywca otrzymuje zestaw odzieży warsztatowej. To czapeczka, koszulka, spodnie i rękawiczki robocze.

Akcja „Mechaniku postaw na BILSTEIN” prowadzona jest przez oficjalnych Partnerów marki BILSTEIN w Polsce: Auto Land, Auto Partner, Inter Parts, Motogama i Polcar. Od początku kwietnia do promocji dołączył Inter Cars.

Heroes in Blue (Błękitni Bohaterowie) to program dla mechaników zajmujących się serwisowaniem i wymianą amortyzatorów. W jego ramach BILSTEIN udostępnia dodatkowe materiały techniczne i porady praktyczne, informacje o nowościach, dedykowanych promocjach i akcjach specjalnych, filmy szkoleniowe oraz forum wymiany doświadczeń i wspólnych rozwiązań napotykanych wyzwań.

Udział w programie jest bezpłatny, obowiązuje jednak ograniczona liczba uczestników. Formularz rejestracyjny dostępny jest na stronie: https://workshop.bilstein.com/pl/mechaniku-postaw-na-bilstein/