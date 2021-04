Poznańskie targi motoryzacyjne nie odbędą się w czerwcu 2021 r. Na stronie internetowej organizatora opublikowano oficjalny komunikat.





W oficjalnym komunikacie organizatora targów, czytamy:

Drodzy Miłośnicy Motoryzacji!

Z przykrością informujemy, że ze względu na nieustannie niepewną sytuację epidemiczną targi Poznań Motor Show nie dojdą do skutku w dniach od 18 do 20 czerwca 2021 roku. Przygotowanie tak dużego i złożonego wydarzenia wymaga wielomiesięcznych przygotowań, które w obecnych warunkach są niemożliwe do zrealizowania.

O nowej dacie targów poinformujemy już niebawem. Obecnie konsultujemy propozycje nowego terminu z przedstawicielami branży motoryzacyjnej.

Równolegle pracujemy nad przygotowaniem alternatywnych wydarzeń dla miłośników motoryzacji, możliwych do zrealizowania w okresie letnim.

Do zobaczenia wkrótce!

Zespół Poznań Motor Show