Kolejna generacja retrofitów Philips Pro9000 LED otrzymała nagrodę Red Dot. Międzynarodowe jury konkursu doceniło w rozwiązania w zakresie oświetlania pojazdów.

Pierwsza generacja retrofitów Philips X-tremeUltinon LED weszła na rynek w 2017 r. W porównaniu do tradycyjnych żarówek zapewniały do 200 proc. jaśniejsze światło (względem określonego prawem minimum). Temperatura barwowa rzędu 6500K pozwalała porównać je do efektu lamp ksenonowych. Jednak pojawienie się tak przełomowego rozwiązania nie pozwala na bezpośrednie wprowadzenie go do użytku na drogach publicznych. Obligatoryjnie został rozpoczęty proces homologacji. W międzyczasie Philips zaprezentował drugą generację retrofitów LED. Jej zalety zostały dostrzeżone przez jury międzynarodowego konkursu Red Dot, które przyznało nagrodę Best of the Best 2019 w kategorii Product Design. Rok później Philips przedstawił kolejną generację retrofitów LED. Ultinon Pro5000 i Ultinon Pro9000 są dowodem na potencjał w rozwoju tego typu źródła oświetlenia. Zintegrowanie elektroniki w kompaktowym korpusie zbliżyło całą konstrukcję do wymiarów żarówki halogenowej, co zapewnia optymalne dopasowanie do obecnego w pojeździe reflektora. Zmieszczono w niej także kondensator (tzw. Canbus Capacitor) zapobiegający efektowi migotania w niektórych układach elektrycznych. Z kolei systemy AirCool i AirBoost odpowiadają za efektywne rozproszenie ciepła. Unikalna technologia SafeBeam niweluje zaś efekt oślepiania kierowców jadących z przeciwka to tylko kilka nowych wyróżników.

Retrofity Philips Ultinon Pro9000 LED otrzymały właśnie nagrodę Best of the Best 2021 w kategorii Product Design. Jest to wypadkowa projektu, ergonomii, jakości i cech użytkowych. Ten typ oświetlenia samochodowego nadal czeka na homologację, obecnie za jego stosowanie zgodne z przepisami prawa odpowiada użytkownik.