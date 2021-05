Valeo wprowadza nową szatę graficzną opakowań swoich produktów w sektorze B2B. Zmianie nie ulega jasnozielony kolor opakowań.

W przypadku niektórych produktów (ok. 10–20%) nadal będą stosowane także klasyczne brązowe kartony. Również w ich przypadku, stosowany będzie jednak nowy wzór nadruku – pasma z białymi logotypami oraz adresem strony valeoservice.com. Nowe opakowania będą wprowadzane stopniowo, by uniknąć wycofywania z magazynów pełnowartościowych produktów w kartonach starszego typu. Może się zatem zdarzyć, że przez pewien czas do warsztatów czy sklepów będą trafiały produkty Valeo zarówno w nowych jak i starszych opakowaniach.

Zmianie szaty graficznej podlegają tylko opakowania B2B. Produkty skierowane głównie do odbiorców końcowych (B2C), takie jak: wycieraczki, żarówki, filtry czy akcesoria samochodowe będą dostępne nadal w dotychczasowych opakowaniach. Zmiana nie dotyczy także produktów innych marek z portfolio Valeo (np. SWF i FTE).

Valeo zmienia wzór opakowań swoich produktów, by jeszcze bardziej podkreślić swoją pozycję innowacyjnego dostawcy, wyznaczającego rynkowe trendy. Nazwa nowej szaty graficznej to „Green Waves”, czyli „Zielone fale”, których wizualizacja składa się z logotypów marki, występujących w różnych rozmiarach, nadrukowanych pasmami na kartonie. Pasma są przedzielone adresem strony internetowej valeoservice.com, która także otrzyma nową szatę graficzną, dostosowaną do identyfikacji wizualnej pudełek. Bez względu na to, z której strony spojrzymy na opakowania, odczytamy bez problemu nazwę marki oraz adres strony. Nadruk jest dostosowywany do rozmiaru opakowania – na największych pudełkach, pasma tekstu będą cztery razy większe niż na najmniejszych.

Nowe opakowania będą wprowadzane stopniowo.

Valeo nieustannie prowadzi globalne działania, których celem jest identyfikowanie i eliminowanie wszelkich źródeł imitacji swoich produktów. Firma posiada własny system rozpoznawania podróbek, w tym podrabianych opakowań z logo Valeo. Nowa szata graficzna opakowań B2B to także krok w kierunku jeszcze lepszego zabezpieczenia klientów i zapewnienia im dostępu do zawsze oryginalnych części.

Więcej na temat produktów oraz aktualnych działań firmy Valeo można przeczytać na stronie valeoservice.pl.